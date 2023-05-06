СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы

В ночь на субботу в регионе объявили воздушную тревогу.

«В Днепре сообщают о взрывах», — отмечается в публикации.

По данным издания «Общественное», в Днепропетровске прозвучала серия хлопков. Подробностей не приводится.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Сумской области.

