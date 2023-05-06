СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы
6 мая 202301:53
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске (официальное название - Днепр). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
В ночь на субботу в регионе объявили воздушную тревогу.
«В Днепре сообщают о взрывах», — отмечается в публикации.
По данным издания «Общественное», в Днепропетровске прозвучала серия хлопков. Подробностей не приводится.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Сумской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru