СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске (официальное название - Днепр). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Украинские СМИ сообщили о взрывах под Краматорском и Славянском

В ночь на субботу в регионе объявили воздушную тревогу.

«В Днепре сообщают о взрывах», — отмечается в публикации.

По данным издания «Общественное», в Днепропетровске прозвучала серия хлопков. Подробностей не приводится.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Сумской области.

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Фото: telegram.org
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