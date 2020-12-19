В Киеве при разгоне митинга предпринимателей пострадали 70 человек
Около 70 человек пострадали при разгоне акции предпринимателей на майдане Независимости в Киеве. Такие данные приводит глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич в интервью телеканала «Украина 24» по итогам протестного митинга, который состоялся во вторник.
В СМИ сообщалось о 40 пострадавших бойцах Национальной гвардии и полицейских. Они пытались помешать предпринимателям, которые выступали против локдауна на Украине из-за коронавируса, поставить большую палатку на Площади Независимости. По данным интернет-издания «Обозреватель», во время столкновений пострадали три человека.
«Про 40 правоохранителей - это смешно. Сорок правоохранителей, которые были в бронежилетах, касках, приехали на автозаках с наручниками, дубинками. У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос. У нас 70 человек с разного рода травмами», - пояснил Сергей Доротич, отметив, что в субботу в эфире, что предприниматели продолжают акцию протеста в субботу.
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН констатировал, что из-за боязни проиграть местные выборы в октябре 2020 года власть может решиться на чрезвычайные меры, например, введение военного положения. В этом случае выборы могут быть отменены, но для команды Зеленского это будет иметь трагические последствия, уверен Соскин.
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