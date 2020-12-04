На Украине хотят объявить локдаун в начале 2021 года

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен предлагать правительству введение локдауна с начала января. Он может продлиться три недели, сообщает «Громадське».

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В ведомстве полагают, что вводить карантин до конца декабря нецелесообразно, передает RT.

Ранее Степанов сообщил о 15 131 новом случае коронавирусной инфекции, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в стране заразились ковидом 787 891 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусУкраина
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