На Украине хотят объявить локдаун в начале 2021 года
4 декабря 202010:54
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен предлагать правительству введение локдауна с начала января. Он может продлиться три недели, сообщает «Громадське».
В ведомстве полагают, что вводить карантин до конца декабря нецелесообразно, передает RT.
Ранее Степанов сообщил о 15 131 новом случае коронавирусной инфекции, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии в стране заразились ковидом 787 891 человек.
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4 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru