Глава офиса Зеленского Ермак обвинил депутатов Рады в действиях в интересах РФ

Некоторые депутаты Верховной рады Украины, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак

Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде из-за ее культурной значимости

В своём Telegram-канале он указал, что если в головах у этих парламентариев национальные интересы означают поражение Украины, «то они совершают большую ошибку в интересах России».

«План победы Украины, формула мира – это путь к справедливости», - заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала для Евросоюза «ожидаемым шоком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияДепутатыУкраинаВерховная Рада

Горячие новости

Все новости

партнеры