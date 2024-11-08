Глава офиса Зеленского Ермак обвинил депутатов Рады в действиях в интересах РФ
Некоторые депутаты Верховной рады Украины, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак
В своём Telegram-канале он указал, что если в головах у этих парламентариев национальные интересы означают поражение Украины, «то они совершают большую ошибку в интересах России».
«План победы Украины, формула мира – это путь к справедливости», - заключил он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала для Евросоюза «ожидаемым шоком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru