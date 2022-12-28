В Харькове произошли взрывы
Взрывы слышны утром в среду, 28 декабря, в Харькове. Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Мэр города Игорь Терехов попросил жителей соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях. По сообщениям Telegram-каналов, в Харькове не работает метро. Отмечается, что, скорее всего, удар нанесен по подстагнции. Официальной информации об это пока нет.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также заявил об ударах по региону.
Воздушная тревога сегодня утром объявлена в центральных и восточных областях Украины. В том числе в Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
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