В Харькове произошли взрывы

Взрывы слышны утром в среду, 28 декабря, в Харькове. Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Мэр города Игорь Терехов попросил жителей соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях. По сообщениям Telegram-каналов, в Харькове не работает метро. Отмечается, что, скорее всего, удар нанесен по подстагнции. Официальной информации об это пока нет.

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Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также заявил об ударах по региону.

Воздушная тревога сегодня утром объявлена в центральных и восточных областях Украины. В том числе в Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВзрывыХарьков
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