В Харькове частично восстановили функционал телевышки
Функционал разрушенной телевизионной вышки в Харькове частично восстановлен, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Телевещание возобновлено, будем продолжать работу, чтобы на 100% возобновить ее», - отметил чиновник.
Накануне Синегубов сообщил об ударе по телевышке высотой 250 метров. В Харькове и окрестностях пропало цифровое телевидение.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за повреждений инфраструктуры, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru