В Харькове частично восстановили функционал телевышки

Самарский губернатор объяснил подтопления сбросами с оренбургского водохранилища США тайно передали Украине ракеты ATACMS Кабмин внёс в Думу проект о продлении выплат многодетным на ипотеку Microsoft продлила лицензии на облачные сервисы для корпоративных клиентов РФ «Локомотив» обыграл «Пари НН», отыгравшись со счета 1:2 в компенсированное время