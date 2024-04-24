В Харькове частично восстановили функционал телевышки

Функционал разрушенной телевизионной вышки в Харькове частично восстановлен, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

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«Телевещание возобновлено, будем продолжать работу, чтобы на 100% возобновить ее», - отметил чиновник.

Накануне Синегубов сообщил об ударе по телевышке высотой 250 метров. В Харькове и окрестностях пропало цифровое телевидение.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за повреждений инфраструктуры, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео очевидцев из соцсетей
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