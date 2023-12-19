Зеленский заявил о предложении военных мобилизовать еще полмиллиона человек
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек», - уточнил Зеленский.
Президент обратил внимание, что дополнительная мобилизация обойдется украинскому бюджету в 500 миллиардов гривен (около $13,4 миллиарда). Глава государства усомнился, что власти способны найти такие средства.
В беседе с газетой «Известия» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может свергнуть Зеленского.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал нулевую эффективность мобилизованных в ВСУ. По его мнению, командование должно найти стимулы и мотивацию для этих людей, передает «Радиоточка НСН».
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