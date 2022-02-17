В ДНР заявили, что Украина готовит эвакуацию офиса Зеленского и Рады

Офис президента Украины Владимира Зеленского и Верховная рада готовятся к эвакуации во Львов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

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По его словам, руководство Украины также проводит подготовку к эвакуации совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны, а также других министерств и ведомств.

«Данная эвакуация... готовится на случай провала украинской агрессии против Народных республик», - сказал представитель Народной милиции.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ЭвакуацияВерховная РадаВладимир ЗеленскийУкраина
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