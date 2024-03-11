В ДНР сообщили об уничтожении очередного Аbrams под Авдеевкой
11 марта 202406:19
Военнослужащие России уничтожили очередной танк M1 Abrams американского производства, сообщил в Telegram главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, это произошло под Авдеевкой. Бронемашину подбили с помощью противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи. Вместе с Abrams уничтожен его экипаж.
Ранее стало известно, что Украина стала кладбищем для танков Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru