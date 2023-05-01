В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России

Аналитик обратил внимание на истощение ресурсов украинской системы противовоздушной обороны. Он призвал Киев беречь боеприпасы до планируемого контрнаступления.

Кларк отметил, что для развертывания американских систем ПВО Patriot на Украине понадобится время. Также он указал на дороговизну комплексов.

Эксперт посоветовал украинскому руководству временно не использовать американские установки для отражения атак России.

Командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук 21 апреля сообщил, что система Patriot уже заступила на боевое дежурство, передает «Радиоточка НСН».

