Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины был поражен в районе Угледара в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что группировка войск «Восток» использовала для ударов по подразделениям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады ВСУ не смогут перейти к активным боевым действиям из-за потери складов после удара в украинском Павлограде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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