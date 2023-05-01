Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
Командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины был поражен в районе Угледара в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что группировка войск «Восток» использовала для ударов по подразделениям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады ВСУ не смогут перейти к активным боевым действиям из-за потери складов после удара в украинском Павлограде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- «МК»: В Москве скончалась вдова поэта-песенника Леонида Дербенева
- Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
- СМИ: Криштиану Роналду решил покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал»
- Страх и превосходство. Украина клянчит вооружение у Запада и боится русского оружия
- Украинские войска получили американские авиационные ракеты Zuni
- В Брянской области локализовали пожар на месте схода грузового поезда
- Пригожин объяснил, от чего может погибнуть ЧВК «Вагнер»
- Ни вашим, ни нашим. В ЮАР боятся МУС и ареста Путина
- Пригожин поздравил Зеленского с 1 мая из Соледара
- Собянин рассказал, как преобразились автовокзалы Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru