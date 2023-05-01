Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

В сообщении говорится, что группировка войск «Восток» использовала для ударов по подразделениям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады ВСУ не смогут перейти к активным боевым действиям из-за потери складов после удара в украинском Павлограде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

