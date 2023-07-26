В Австрии назвали причину больших потерь в ВСУ
26 июля 202305:42
Многих солдат Украины, которые прошли полугодовую подготовку в странах Североатлантического альянса, уже нет в живых, сообщил N-TV военный стратег министерства обороны Австрии Маркус Райснер.
По его словам, причина серьезных потерь в ВСУ — неопытность командиров. Отмечается, что боевой дух войск сильно подорван. Как отметил эксперт, первая фаза наступления Украины обернулась неудачей.
Ранее в Германии в конфиденциальном докладе раскритиковали ошибки украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru