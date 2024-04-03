Юрист: Флаг Украины на аватарке считается дискредитацией российской армии

«Мы очень давно об этом говорили, о пределах провокационности и допустимости демонстрации тех или иных символов. Это началось года два назад, когда кто-то ходил в желтых рубашках и синем пиджаке. Такие провокации были, чтобы привлечь к себе внимание. Идет спецоперация. Не могу себе представить, чтобы кто-то во время Великой Отечественной войны демонстрировал символы фашистской Германии. В нынешних условиях демонстрация символов Украины и приветствия украинских нацистов – это восхваление врага. Это попытка показать неуважение к нашим Вооруженным силам, что сегодня мы и называем дискредитацией», - объяснил он претензии правоохранителей.

По его словам, сегодня подобные случаи обоснованно будут считаться подыгрыванием врагу на фоне СВО. Он удивился, что кто-то еще не удалил желто-синие аватарки.

«Конечно, это недопустимо. Это не про свободу самовыражения или творчества, это не выражение гражданской позиции. Это как раз открытое подыгрывание врагу. А этот человек обучает студентов, он выступает примером молодым людям. Это вообще отдельная история. Это однозначно должно наказываться. Конечно, пользователям лучше удалить любые желто-синие флаги. Это очевидно», - заключил собеседник НСН.

Репосты в социальных сетях должны стать основанием для привлечения граждан к ответственности. Об этом в своём Telegram-канале ранее заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передает «Радиоточка НСН».

