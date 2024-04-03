В Петербурге задержали доцента ПГУПС с флагом Украины на аватарке

Как отметил Бураков в беседе с изданием, накануне его доставили во второе отделение полиции Адмиралтейского района. По словам доцента, ему была неизвестна причина задержания. Во вторник мужчине не предъявили обвинения.

Как пишет «Фонтанка», на фото профиля Буракова в соцсети «ВКонтакте» размещен трезубец на фоне украинского флага. Аватарка на странице мужчины установлена 1 марта 2014 года.

В среду задержанный сообщил, что проходит по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Буракову может грозить штраф в размере 30-50 тысяч рублей. В протоколе полиции говорится, что мужчина размещал информационный материал: «на месте изображения фотографии профиля размещено изображение... герба Р. Украина», а в статусе аккаунта опубликован текст пацифистского содержания.

«Я согласен... с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю»,— заявил Бураков.

