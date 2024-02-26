Уничтожившие танк Abrams российские бойцы получат 10 млн рублей

Подбившим американский танк Abrams российским военным направят обещанную награду в 10 миллионов рублей, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» актер и режиссер Иван Охлобыстин.

Танк Abrams уничтожил боец с позывным «Рассвет»

Артист поздравил военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады. Деньги бойцам переведут в ближайшее время, пообещал Охлобыстин.

Ранее актер сообщил о назначении премии в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Имена спонсоров акции он не назвал.

В понедельник стало известно об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, машину подбили в районе Авдеевки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияИван Охлобыстин

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