Уничтожившие танк Abrams российские бойцы получат 10 млн рублей
Подбившим американский танк Abrams российским военным направят обещанную награду в 10 миллионов рублей, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» актер и режиссер Иван Охлобыстин.
Артист поздравил военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады. Деньги бойцам переведут в ближайшее время, пообещал Охлобыстин.
Ранее актер сообщил о назначении премии в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Имена спонсоров акции он не назвал.
В понедельник стало известно об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, машину подбили в районе Авдеевки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru