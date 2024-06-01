«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух гидроэлектростанций
На Украине две гидроэлектростанций получили критические повреждения, сообщила компания «Укргидроэнерго».
Отмечается, что энергетические объекты попали под обстрел в пяти регионах страны.
Под атакой также оказались три объекта энергетики во Львовской области.
В конце марта 2024 года ДнепроГЭС попала под обстрел. После этого в «Укргидроэнерго» сообщили о попадании по гидросооружениям и плотине станции, на которой случился пожар. Однако в результате случившегося угрозы прорыва не было. Позже оператор объекта объявил о прекращении работы станции в связи с ее неисправностью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru