«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух гидроэлектростанций

На Украине две гидроэлектростанций получили критические повреждения, сообщила компания «Укргидроэнерго».

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Отмечается, что энергетические объекты попали под обстрел в пяти регионах страны.

Под атакой также оказались три объекта энергетики во Львовской области.

В конце марта 2024 года ДнепроГЭС попала под обстрел. После этого в «Укргидроэнерго» сообщили о попадании по гидросооружениям и плотине станции, на которой случился пожар. Однако в результате случившегося угрозы прорыва не было. Позже оператор объекта объявил о прекращении работы станции в связи с ее неисправностью, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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