«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух гидроэлектростанций

Отмечается, что энергетические объекты попали под обстрел в пяти регионах страны.

Под атакой также оказались три объекта энергетики во Львовской области.

В конце марта 2024 года ДнепроГЭС попала под обстрел. После этого в «Укргидроэнерго» сообщили о попадании по гидросооружениям и плотине станции, на которой случился пожар. Однако в результате случившегося угрозы прорыва не было. Позже оператор объекта объявил о прекращении работы станции в связи с ее неисправностью, отмечает «Радиоточка НСН».

