СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
22 октября 202208:25
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске. Об этом сообщает телеканал «Пятый».
«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, жителей призвали проследовать в укрытия. В субботу утром тревога была объявлена по все стране, СМИ предупредили об угрозе ракетного удара.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Минздрав Узбекистана сообщил о 16 пострадавших при взрыве на складе Минобороны страны
- Шольц: Россия не угрожала эскалацией украинского кризиса
- Самолет врезался в многоквартирный дом в США
- В Совфеде обвинили ЕС в саботаже реального расследования диверсии на «Северных потоках»
- СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
- Курская область продлила до 6 ноября «желтый» уровень террористической опасности
- СМИ: В Индии не менее 15 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
- В ЛНР завершили строительство нового водовода
- Американский офицер назвал уязвимость перед холодами главной слабостью Украины
- В Узбекистане взорвался склад Минобороны республики
21 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru