СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске. Об этом сообщает телеканал «Пятый».

Местные власти объявили о воздушной тревоге в Киеве

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, жителей призвали проследовать в укрытия. В субботу утром тревога была объявлена по все стране, СМИ предупредили об угрозе ракетного удара.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВзрывУкраина
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