Военкор: ВСУ предприняли новую попытку штурма Красного Лимана
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку взятия населённого пункта Красный Лиман. Об этом 14 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
В Краснолиманском районе бойцы подразделения «Барс-16», также известного под названием отряд «Кубань», сражаются на подступах к городу, где бойцы ВСУ атакуют отдельные позиции.
«Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление», — заявил журналист. По его словам, ситуация не критическая, но вполне может стать таковой.
В зоне боевых действий находится комендантский полк Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Его силами поддерживается порядок в Красном Лимане.
Днём ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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