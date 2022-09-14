Военкор: ВСУ предприняли новую попытку штурма Красного Лимана

В Краснолиманском районе бойцы подразделения «Барс-16», также известного под названием отряд «Кубань», сражаются на подступах к городу, где бойцы ВСУ атакуют отдельные позиции.

«Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление», — заявил журналист. По его словам, ситуация не критическая, но вполне может стать таковой.

В зоне боевых действий находится комендантский полк Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Его силами поддерживается порядок в Красном Лимане.

Днём ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

