Украинский посол в Германии заявил о массовом отъезде беженцев из ФРГ
Многие украинские беженцы покидают Германию, заявил Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и призвал задуматься о причинах явления, участвуя в дискуссии, организованной газетой Bild.
«Многие украинцы уезжают (из Германии – прим. НСН) уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться», - обратился Мельник к участникам, пишет издание.
Никаких статических данных украинский дипломат не предоставил, передает ТАСС.
При этом дискуссия была связана с продолжением закупок Германией у России нефти и газа.
Ранее Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами с Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24.
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