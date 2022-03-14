В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами с Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24.
Как отметил замминистра, масштабы эмиграции украинцев «застали всю Европу врасплох». В МВД Германии заявили, что в стране сложилась «ситуация бутылочного горлышка»: за три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовице уехали 28 тысяч человек.
«Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации», — подчеркнул Шефернакер.
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