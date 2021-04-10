Украинский генерал назвал критически важные для России города
Украинские города, критически важные для России в случае военного конфликта, назвал бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Кривонос. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению Кривоноса, Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Мелитополь и Запорожье являются «критическими» для российских военных. Причина в том, что в этих населенных пунктах есть аэродромы, способные обеспечить высадку техники.
Также украинский генерал заявил об угрозе для Черниговской, Сумской и Харьковской областей, если Россия решит отвлекать силы ВСУ в Донбассе.
Напомним, в случае развязывания войны на Донбассе Россия примет меры по защите российский граждан, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.
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