Украинский генерал назвал критически важные для России города

Украинские города, критически важные для России в случае военного конфликта, назвал бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Кривонос. Об этом информирует РИА Новости.

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По мнению Кривоноса, Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Мелитополь и Запорожье являются «критическими» для российских военных. Причина в том, что в этих населенных пунктах есть аэродромы, способные обеспечить высадку техники.

Также украинский генерал заявил об угрозе для Черниговской, Сумской и Харьковской областей, если Россия решит отвлекать силы ВСУ в Донбассе.

Напомним, в случае развязывания войны на Донбассе Россия примет меры по защите российский граждан, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить массовой гибели людей.

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ФОТО: pixabay.com
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