Стало известно, почему украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Украинский экономист Александр Дудчак объяснил в эфире НСН, чем вызвана критика «дорожного» указа президента страны Владимира Зеленского министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского, который касается финансирования и улучшения качества автомобильных дорог. Об этом украинский чиновник заявил на своей странице в Facebook. Омелян считает, что 150 млрд гривен, запланированные президентом на ремонт 24 тыс. км магистралей государственного назначения, занижены, минимум, в три раза, пишут Известия.
Украинский экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что министр инфраструктуры страны Владимир Омелян как представитель уходящей команды экс-президента Украины Петра Порошенко понимает, какие вопросы могут возникнуть к нему у нового руководства. Политолог считает, что украинский министр, нападая на президента, на самом деле заранее обороняется.
«Омелян – представитель уходящей власти. Он понимает, что в отношении тех, кто занимался хозяйственной деятельностью на государственном уровне, скорее всего, будут проведены расследования, когда окончательно установится власть Зеленского. Омелян досиживает буквально последние дни в своем кресле, чувствует себя неуверенно и неспокойно и заранее пытается предупреждать выпады в его сторону. Новой команде нужно будет объяснять, почему экономика находится в таком плачевном состоянии. Надо будет искать виновных.
То, что с транспортом на Украине беда – это понятно: было прервано авиасообщение с Россией, взлетают цены на железнодорожное сообщение. Надо пристальнее посмотреть, что произошло с дорожно-транспортной отраслью за время, которое ее возглавлял Омелян, и почему так неэффективно работает структура, ему подотчетная», - считает Дудчак.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН заявил, что не верит заявлениям президента страны Владимира Зеленского о люстрации Порошенко и его соратников.
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