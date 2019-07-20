Стало известно, почему украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского, который касается финансирования и улучшения качества автомобильных дорог. Об этом украинский чиновник заявил на своей странице в Facebook. Омелян считает, что 150 млрд гривен, запланированные президентом на ремонт 24 тыс. км магистралей государственного назначения, занижены, минимум, в три раза, пишут Известия.

Украинский экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что министр инфраструктуры страны Владимир Омелян как представитель уходящей команды экс-президента Украины Петра Порошенко понимает, какие вопросы могут возникнуть к нему у нового руководства. Политолог считает, что украинский министр, нападая на президента, на самом деле заранее обороняется.

«Омелян – представитель уходящей власти. Он понимает, что в отношении тех, кто занимался хозяйственной деятельностью на государственном уровне, скорее всего, будут проведены расследования, когда окончательно установится власть Зеленского. Омелян досиживает буквально последние дни в своем кресле, чувствует себя неуверенно и неспокойно и заранее пытается предупреждать выпады в его сторону. Новой команде нужно будет объяснять, почему экономика находится в таком плачевном состоянии. Надо будет искать виновных.