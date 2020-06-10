Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

«Поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100—150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора», — написал Билан на своей странице в Facebook.

По его мнению, взорвать эти боеголовки на территории России и Венгрии нужно с помощью ракет типа РК-360МЦ «Нептун».

Билан отметил, что в противном случае Украине грозят потеря части территории страны и претензии на землю со стороны ещё и Румынии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление отношений между Украиной и Российской Федерацией не представляется реальным до тех пор, пока Москва не вернёт Крым.

