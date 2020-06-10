Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал президента Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Так политик прокомментировал планы властей провести административно-территориальную реформу, в результате которой в Закарпатской области может появиться «венгерский» район с центром в Берегово, сообщает RT.
«Поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100—150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора», — написал Билан на своей странице в Facebook.
По его мнению, взорвать эти боеголовки на территории России и Венгрии нужно с помощью ракет типа РК-360МЦ «Нептун».
Билан отметил, что в противном случае Украине грозят потеря части территории страны и претензии на землю со стороны ещё и Румынии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление отношений между Украиной и Российской Федерацией не представляется реальным до тех пор, пока Москва не вернёт Крым.
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