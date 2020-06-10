Зеленский назвал условие для примирения с Россией
Восстановление отношений между Украиной и Российской Федерацией не представляется реальным до тех пор, пока Москва не вернёт Крым. С такой оценкой выступил украинский президент Владимир Зеленский. В интервью «Украинской правде» он заявил, что без этого шага у Москвы и Киева не будет возможности нормально, откровенно, дружно общаться.
При этом Зеленский считает, что спустя некоторое время, россиянам станет стыдно за ситуацию с полуостровом. При этом украинский лидер считает, что рано или поздно Крым вновь вернётся под юрисдикцию Украины.
Как отмечает Ura.ru, Зеленский затруднился назвать количество лет, за которое отношения между Киевом и Москвой могут нормализоваться. В то же время, он признал, что соседним государствам в любом случае придется сосуществовать бок о бок.
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