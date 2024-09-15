Украинские власти опровергли сообщения о готовности заморозить конфликт

Информация немецкой газеты Bild о готовности Украины прекратить огонь и временно заморозить конфликт с Россией не соответствует действительности. Об этом газете «Украинская правда» заявил советник президента страны Дмитрий Литвин.

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«Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят», - сказал он.

По его словам, Киеву важно, чтобы украинский план достижения мира одобрили Соединенные Штаты. Намерения Украины не подразумевают заморозку конфликта, отметил Литвин.

Советник президента добавил, что только США могут обеспечить реализацию украинского плана.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план Дональда Трампа по Украине предусматривает заморозку конфликта по линии соприкосновения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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