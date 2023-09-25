В украинском Николаеве произошла серия взрывов
25 сентября 202323:13
В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».
По данным СМИ, в Николаеве произошла серия взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти не комментировали ситуацию.
Накануне сообщалось о взрывах в городе Южный Одесской области. Воздушную тревогу воскресенье объявляли в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru