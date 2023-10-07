Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Одессе

Взрыв прогремел в городе Миргород Полтавской области, сообщает украинское издание «Общественное».

В центре Харькова произошли взрывы

«В Миргороде ... прозвучал взрыв», — указано в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Позже стало известно о взрывах в Одессе. Отмечается, что в городе и Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове и Одессе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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