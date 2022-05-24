Украинские депутаты предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров
В Верховную Раду Украины внесен проект закона, который предполагает разрешение офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит депутату Марьяне Безуглой. Изменения предложено внести в статус внутренней службы украинских Вооружённых сил об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
Законопроект предлагает убрать из документа формулировку о том, что прекратить криминальное правонарушение необходимо «не причиняя смерти военнослужащему».
По словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. «Сегодня это 700 тыс. (человек – прим. НСН)», — заявил он.
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