Украинские депутаты предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров

В Верховную Раду Украины внесен проект закона, который предполагает разрешение офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ, сообщает РИА Новости.

Постпред РФ: западные СМИ признали, что часть жителей Бучи погибла при ударах ВСУ

Инициатива принадлежит депутату Марьяне Безуглой. Изменения предложено внести в статус внутренней службы украинских Вооружённых сил об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

Законопроект предлагает убрать из документа формулировку о том, что прекратить криминальное правонарушение необходимо «не причиняя смерти военнослужащему».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. «Сегодня это 700 тыс. (человек – прим. НСН)», — заявил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВСУУкраинаВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры