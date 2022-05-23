Постпред РФ: западные СМИ признали, что часть жителей Бучи погибла при ударах ВСУ

Западные СМИ признали, что «многие мирные жители Бучи» погибли от ударов ВСУ, а не от действий российской армии. Такое утверждение заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, передает РИА Новости.

О каких именно СМИ идет речь Небензя не уточнил.

После ухода российских войск из Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Совбез ООНВасилий Небензя
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры