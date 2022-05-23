Постпред РФ: западные СМИ признали, что часть жителей Бучи погибла при ударах ВСУ
23 мая 202220:53
Западные СМИ признали, что «многие мирные жители Бучи» погибли от ударов ВСУ, а не от действий российской армии. Такое утверждение заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, передает РИА Новости.
О каких именно СМИ идет речь Небензя не уточнил.
После ухода российских войск из Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru