Украина провела военные учения у границ Крыма

На прошлой неделе на границе с Россией также состоялись совместные учения МВД и СБУ.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал НСН, что если Украина решит напасть на Донецк и Луганск, Россия окажет народным республикам помощь и выйдет из ситуации победителем.



