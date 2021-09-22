Украина провела военные учения у границ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения вблизи российской границы в районе Крыма, сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что системы залпового огня «Ураган» стреляли по координатам, предоставляемым операторами беспилотных летательных аппаратов. Военные нанесли огонь по пехоте и бронетехнике условного противника.

В пресс-центре добавили, что учения проходили в условиях максимально приближенных к реальным.

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На прошлой неделе на границе с Россией также состоялись совместные учения МВД и СБУ.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал НСН, что если Украина решит напасть на Донецк и Луганск, Россия окажет народным республикам помощь и выйдет из ситуации победителем.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияУкраина
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