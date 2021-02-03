«Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду». Зеленский об отключении телеканалов

Украинский лидер добавил, что «борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», пишет «Свободная пресса».

Накануне на Украине по решению Зеленского отключили три новостных телеканала: Zik, 112 и NewsOne. «Оппозиционная платформа», чьи представители выступают на этих каналах, назвала это узурпацией власти и заявила, что намерена инициировать импичмент Зеленскому.

В эфире НСН это подтвердил сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.

