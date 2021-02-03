«Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду». Зеленский об отключении телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов. По его словам, такая мера – не нарушение свободы слова, а запрет пропаганды.
«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», - написал Зеленский в Twitter.
Украинский лидер добавил, что «борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», пишет «Свободная пресса».
Накануне на Украине по решению Зеленского отключили три новостных телеканала: Zik, 112 и NewsOne. «Оппозиционная платформа», чьи представители выступают на этих каналах, назвала это узурпацией власти и заявила, что намерена инициировать импичмент Зеленскому.
В эфире НСН это подтвердил сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.
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