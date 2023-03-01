Украина обсуждает с США ситуацию в Артемовске
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что обсудил ситуацию в Артемовске (Бахмут, - укр. название) с советником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном.
«Обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута», - написал Ермак в Telegram-канале.
Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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