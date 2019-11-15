На Украине не оценили гуманизм Путина в скидках на газ
Экономист заявил НСН, что руководство Украины исполняет политический заказ, отказываясь от конструктивных переговоров по газу.
Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС. Однако, по его словам, такая скидка возможна только при прямых поставках.
«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — сказал глава государства.
Слишком гуманным шагом со стороны Москвы назвал такое предложение в эфире НСН экономист Александр Дудчак. По его мнению, в Киеве не способны оценить по достоинству сделку, так как руководством страны движет не здравый смысл, а стремление выполнить политический заказ.
«По-моему, бессмысленно предлагать сейчас Украине какую-либо скидку, это слишком гуманный шаг России. Его не оценили. Я думаю, даже если б Россия предложила получать газ бесплатно, Украина потребовала бы ещё и доплату. Политика Украины может быть объяснена только тем, что Киев продолжает выполнять политический заказ и пытается всеми возможными способами отказаться от проведения переговоров. Это необъяснимо с точки зрения прагматичного подхода, тем более, когда Украине предлагают такие условия», — заметил Дудчак.
Кроме того, по его словам, Киев технически совершенно не готов к реальному отключению транзита газа. В свете этого обстоятельства отказ от переговоров выглядит совершенно антинародным решением.
«Если вдруг транзит газа будет приостановлен, скорее по инициативе Украины, Киеву придётся действительно заниматься реверсом, чего не было до сих пор. При этом его надо где-то получать. Украина не готова к этому и технически — нужно дополнительное оборудование. И даже то, что сейчас в Украине заявляют о каких-то запасах газа, которые накачали на зиму, не закрывает вопрос — что будет дальше? По сути, украинское руководство действует в ущерб интересам граждан страны, отрабатывая политический заказ», — подчеркнул экономист.
Украина уже отреагировала на предложение Путина по газу. В Киеве отказались считать скидкой предложенное снижение цены. Как написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, газ из России и так должен стоить на 20-25% меньше из-за прямых поставок его в Европу. По мнению Витренко, 20-25% — нормальная цена, которая к тому же может привести к снижению доходов Украины от транзита.
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