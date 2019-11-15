На Украине не оценили гуманизм Путина в скидках на газ

Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС. Однако, по его словам, такая скидка возможна только при прямых поставках.

«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — сказал глава государства.

Слишком гуманным шагом со стороны Москвы назвал такое предложение в эфире НСН экономист Александр Дудчак. По его мнению, в Киеве не способны оценить по достоинству сделку, так как руководством страны движет не здравый смысл, а стремление выполнить политический заказ.