Украина инициирует предложения для жителей Донбасса

«Для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидения, это тот пакет, которым мы готовим», — прокомментировал Пристайко.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, как изменилось отношение участников «нормандской четверки» к Украине.

