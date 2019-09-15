Украина инициирует предложения для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о планах властей сформировать для неподконтрольной Киеву территории Донбасса пакет предложений. Инициативы Киева призваны облегчить людям жизнь, сообщает издание Hromadske.
Пристайко отметил стремление президента Украины Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе, отмечает Газета.ru.
Глава украинского МИДа рассказал об услугах, которые власти готовы предоставлять жителям восточной части страны.
«Для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидения, это тот пакет, которым мы готовим», — прокомментировал Пристайко.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, как изменилось отношение участников «нормандской четверки» к Украине.
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