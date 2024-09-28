СМИ: Украина готовится к самой сложной зиме из-за энергетических проблем

Предстоящая зима может стать одной из самых трудных для Украины, которая продолжает восстанавливать свою энергосистему после массивных атак, пишет The Washington Post.

Эксперты высказывают различные мнения о том, каковы будут перебои с электричеством: в оптимистичном сценарии украинцы столкнутся с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов.