СМИ: Украина готовится к самой сложной зиме из-за энергетических проблем
Предстоящая зима может стать одной из самых трудных для Украины, которая продолжает восстанавливать свою энергосистему после массивных атак, пишет The Washington Post.
Эксперты высказывают различные мнения о том, каковы будут перебои с электричеством: в оптимистичном сценарии украинцы столкнутся с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов.
Издание отмечает, что последствия этих отключений будут затрагивать не только подачу воды и отопления, но и негативно сказываться на психическом состоянии граждан, которые находятся на пределе после почти трех лет военных действий.
Один высокопоставленный украинский чиновник выразил опасения, что «этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru