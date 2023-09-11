«Мне кажется, года два – три. [...] Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им оружие, материалы», - сказал Толстой.

Он добавил, что «на Украине ничего нет», и на вооружении у Киева только западная техника.

«Поэтому, да, к сожалению, это время, это очень дорогая цена», - отметил политик.

Россия не будет терпеть, когда русских людей «заживо сжигают в Одессе» и когда их «бомбят в Донецке и Луганске», заявил он. Поэтому сегодня Киев платит высокую цену, и Толстого «не сильно заботит», сохранится ли Украина как государство или нет.

Ранее СМИ рассказали о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

