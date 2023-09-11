Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что СВО продлится «еще года два-три»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что спецоперация на Украине закончится в течение двух-трех лет. Такой прогноз он дал в эфире Youtube-канала «Эмпатия Манучи».
«Мне кажется, года два – три. [...] Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им оружие, материалы», - сказал Толстой.
Он добавил, что «на Украине ничего нет», и на вооружении у Киева только западная техника.
«Поэтому, да, к сожалению, это время, это очень дорогая цена», - отметил политик.
Россия не будет терпеть, когда русских людей «заживо сжигают в Одессе» и когда их «бомбят в Донецке и Луганске», заявил он. Поэтому сегодня Киев платит высокую цену, и Толстого «не сильно заботит», сохранится ли Украина как государство или нет.
Ранее СМИ рассказали о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru