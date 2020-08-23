СМИ: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее дочь и зять инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Одновременно с Тимошенко коронавирусом заболели ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин. Об этом агентству сообщил информированный источник.
При этом об обстоятельствах, при которых произошло заражение, состоянии и лечении украинского политика и членов ее семьи не известно.
Ранее появилась информация о том, что гражданин Украины в третий раз заболел COVID-19. Пациент проживает в Тернопольской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru