Стало известно о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке армии России прорвали оборону украинских ВС, продвинувшись в направлении Угледара, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.
По его словам, Украина понесла тяжелейшие потери в технике и живой силе. Как отметил Безсонов, на данном участке фронта последние несколько месяцев не было существенных продвижений.
В апреле в Минобороны РФ заявили, что, преследуя, части 54-ой механизированной бригады украинских войск, российские военные блокировали населенный пункт Угледар.
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