Стало известно о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

По его словам, Украина понесла тяжелейшие потери в технике и живой силе. Как отметил Безсонов, на данном участке фронта последние несколько месяцев не было существенных продвижений.

В апреле в Минобороны РФ заявили, что, преследуя, части 54-ой механизированной бригады украинских войск, российские военные блокировали населенный пункт Угледар.

