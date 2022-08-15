Стало известно о прорыве обороны ВСУ под Угледаром

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке армии России прорвали оборону украинских ВС, продвинувшись в направлении Угледара, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.

Минобороны: Российские части блокировали украинский Угледар

По его словам, Украина понесла тяжелейшие потери в технике и живой силе. Как отметил Безсонов, на данном участке фронта последние несколько месяцев не было существенных продвижений.

В апреле в Минобороны РФ заявили, что, преследуя, части 54-ой механизированной бригады украинских войск, российские военные блокировали населенный пункт Угледар.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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