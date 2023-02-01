По данным турецкого издания, проведение российской специальной военной операции позволило раскрыть сеть американских биологических лабораторий на Украине. «Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона», — сказано в статье.

По словам журналистов, украинцы должны решить проблему и выступить против американцев, которые используют их в качестве «подопытных кроликов». Отмечается, что теперь Вашингтон переносит биолаборатории в другие страны, создавая в мире биологическую угрозу.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что украинских специалистов по военной биологии вывозят для трудоустройства в Соединенные Штаты, Канаду и Евросоюз. У Запада есть опасения, что российские правоохранительные органы могут получить от специалистов Украины дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

