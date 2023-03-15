Советник Пушилина: Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Разрозненные Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступать из Артемовска (Бахмута) по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире канала «Россия 24».

Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ бросают тела погибших под Артемовском

Он отметил, что при весенней распутице вся техника ВСУ «ложится на пузо». По словам Гагина, украинские военные несут серьезные потери.

Ранее, 15 марта, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube выразил мнение, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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