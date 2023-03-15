Советник Пушилина: Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам
Разрозненные Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступать из Артемовска (Бахмута) по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что при весенней распутице вся техника ВСУ «ложится на пузо». По словам Гагина, украинские военные несут серьезные потери.
Ранее, 15 марта, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube выразил мнение, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города, сообщает НСН.
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