Советник Пушилина: Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Он отметил, что при весенней распутице вся техника ВСУ «ложится на пузо». По словам Гагина, украинские военные несут серьезные потери.

Ранее, 15 марта, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на канале в YouTube выразил мнение, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения войск в Артемовске. Соскин считает ситуацию в Артемовске для Украины критической, так как Запад задерживает поставки военной техники, а армия России постепенно сжимает кольцо вокруг города, сообщает НСН.

