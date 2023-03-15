Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ бросают тела погибших под Артемовском

Украинские военные не хотят забирать и обменивать тела погибших солдат под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.

«Апрельское наступление»: Зеленский не сдает Артемовск, несмотря на потерю ключевых позиций

Военный показал корреспонденту агентства брошенные тела украинских силовиков, которые находились в населенном пункте Берховка.

«Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает», — указал боец.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Вагнер» не препятствует обмену телами погибших солдат, однако противник не стремится к этому, пишет «Свободная пресса».

«До такого мы не доходим. <…> Мы честно воюем», — рассказал боец.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что ВСУ при отступлении бросают сослуживцев из-за отсутствия боевого слаживания среди мобилизованных, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ДНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры