Военный показал корреспонденту агентства брошенные тела украинских силовиков, которые находились в населенном пункте Берховка.

«Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает», — указал боец.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Вагнер» не препятствует обмену телами погибших солдат, однако противник не стремится к этому, пишет «Свободная пресса».

«До такого мы не доходим. <…> Мы честно воюем», — рассказал боец.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что ВСУ при отступлении бросают сослуживцев из-за отсутствия боевого слаживания среди мобилизованных, напоминает Ura.ru.

