Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ бросают тела погибших под Артемовском
Украинские военные не хотят забирать и обменивать тела погибших солдат под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.
Военный показал корреспонденту агентства брошенные тела украинских силовиков, которые находились в населенном пункте Берховка.
«Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает», — указал боец.
Собеседник агентства подчеркнул, что «Вагнер» не препятствует обмену телами погибших солдат, однако противник не стремится к этому, пишет «Свободная пресса».
«До такого мы не доходим. <…> Мы честно воюем», — рассказал боец.
Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что ВСУ при отступлении бросают сослуживцев из-за отсутствия боевого слаживания среди мобилизованных, напоминает Ura.ru.
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