Соловьев и Навальный устроили перепалку из-за вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев подтвердил наличие вида на жительство в Италии. Кроме того, ранее в эфире НСН Соловьев уже предлагал оппозиционеру приобрести его итальянскую недвижимость.
У телеведущего Владимира Соловьева действительно есть вид на жительство в Италии, равно как и у пятерых его детей. Этот факт, как признался телеведущий в интервью ВВС, известен российской миграционной службе вот уже как 10 лет.
О наличии итальянского вида на жительство у Соловьева накануне рассказал политик Алексей Навальный. Он опубликовал очередное расследование, которое заставило телеведущего парировать оппозиционеру, при этом диалог происходил на просторах интернета
Пожалуй, самая громкая цитата от Навального выглядит так: «Владимир, как же так вышло, что в 2014 году, когда вся страна противостояла агрессии блоку НАТО, Вы оформили себе и своим детям вид на жительство в стране НАТО?»
Хочу задать вопрос Владимиру Соловьеву @VRSoloviev. Помогите ретвитом, а то, боюсь, не услышит.— Alexey Navalny (@navalny) 22 июля 2019 г.
Владимир, как же так вышло, что в 2014 году, когда вся страна противостояла агрессии блоку НАТО, Вы оформили себе и своим детям вид на жительство в стране НАТО?https://t.co/YEV2OfBNEp
Соловьев оговорился, что вид на жительство позволяет находиться на территории страны дольше, чем по визе, но не дает права на работу или получение гражданства.
Но как заметил Андрей Малыгин, много лет живущий в Италии, отметил, что у Соловьева есть недвижимость в этой европейской стране и прожил он там как минимум полгода, иначе бы вида на жительство Италия ему бы не выдала.
Что пишет о ВНЖ Соловьева @VRSoloviev в Италии Андрей Мальгин @andrey_malgin , который сам живёт в Италии и хорошо разбирается в вопросе pic.twitter.com/GKL9uswzZg— Alexey Navalny (@navalny) 22 июля 2019 г.
Напомним, что это не первая перепалка Навального и Соловьева. Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией в очередном расследовании оценил недвижимость телеведущего в 1 миллиард рублей. По данным политика, у журналиста есть три квартиры в столице, дом в Подмосковье площадью 1046 квадратных метров с земельным участком, а также вилла в Италии.
В ответ телеведущий Владимир Соловьёв заявил НСН, что публично предлагает Навальному купить всю его недвижимость по тем ценам, которые оппозиционер назвал в расследовании.
«Я миллиардер? Как приятно! Он желает что-то из моей недвижимости прикупить за те цены, которые написал? Можем обсудить. По тем ценам, которые он предложил за ряд объектов моей недвижимости в Москве, я с радостью готов ему уступить их очень быстро. Я просто очень хорошо понимаю, что он не знаком с реальными ценами в Москве. Пусть попробует что-нибудь в Москве продать – и я повеселюсь», - ответил НСН телеведущий.
На вопрос, откуда у Соловьева средства на покупку недвижимости, он ответил, что «он не государственный служащий, и всю жизнь занимается бизнесом, и официально платит налоги, причём большие».
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