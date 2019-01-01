Соловьев и Навальный устроили перепалку из-за вида на жительство в Италии

У телеведущего Владимира Соловьева действительно есть вид на жительство в Италии, равно как и у пятерых его детей. Этот факт, как признался телеведущий в интервью ВВС, известен российской миграционной службе вот уже как 10 лет.

О наличии итальянского вида на жительство у Соловьева накануне рассказал политик Алексей Навальный. Он опубликовал очередное расследование, которое заставило телеведущего парировать оппозиционеру, при этом диалог происходил на просторах интернета

Пожалуй, самая громкая цитата от Навального выглядит так: «Владимир, как же так вышло, что в 2014 году, когда вся страна противостояла агрессии блоку НАТО, Вы оформили себе и своим детям вид на жительство в стране НАТО?»