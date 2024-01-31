СМИ: подтверждено намерение Зеленского уволить Залужного

По данным издания, вечером 29 января Зеленский действительно встретился с Залужным и предложил ему добровольно покинуть должность, однако военнослужащий не согласился. Вопреки заверениям представителей Минобороны Украины, решение об увольнении принято. Отмечается, что уже выбраны два кандидата на данную должность: командующий сухопутными войсками Александр Сырский и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов.

В качестве причин отставки Залужного называются провал контрнаступления и заявления Залужного о том, что армия Украины зашла в тупик. Издание отмечает, что увольнение главнокомандующего опасно для Зеленского, поскольку Залужный пользуется высокой поддержкой армии и населений.

Ранее Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России. Балицкий назвал Залужного хорошим военным, который показал свой высокий профессионализм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

