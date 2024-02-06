СМИ: за убийствами политика Кивы и военкора Татарского стоит СБУ
За убийствами российского военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило агентство «Укринформ».
По информации СМИ, СБУ также причастна к убийству генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и депутата Олега Попова.
В материале говорится, что в СБУ подтвердили причастность к преступлениям. Кроме того, ведомство «активно работало» на Запорожском и Херсонском направлении против поддерживающих Россию гражданских лиц, сообщило агентство.
Кива погиб в декабре прошлого года от огнестрельного ранения. Тело бывшего депутата обнаружили в подмосковной деревне Супонево.
Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе. Пострадали более 50 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru