СМИ: за убийствами политика Кивы и военкора Татарского стоит СБУ

По информации СМИ, СБУ также причастна к убийству генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко и депутата Олега Попова.

В материале говорится, что в СБУ подтвердили причастность к преступлениям. Кроме того, ведомство «активно работало» на Запорожском и Херсонском направлении против поддерживающих Россию гражданских лиц, сообщило агентство.

Кива погиб в декабре прошлого года от огнестрельного ранения. Тело бывшего депутата обнаружили в подмосковной деревне Супонево.

Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе. Пострадали более 50 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

