СМИ: за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения

В рядах украинской армии происходят большие потери, боевой дух военных упал из-за безуспешных попыток контрнаступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Kyiv Post.

Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ

«Я не думаю, что это продвижение стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — заявил один из бойцов ВСУ. По словам другого военного, его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что бойцов учили захватывать, но не удерживать.

Он отметил, что в Вооруженных сила Украины теряют по 4-5 человек каждые сто метров.

Ранее в США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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