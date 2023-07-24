«Я не думаю, что это продвижение стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — заявил один из бойцов ВСУ. По словам другого военного, его подразделение потеряло захваченные позиции, потому что бойцов учили захватывать, но не удерживать.

Он отметил, что в Вооруженных сила Украины теряют по 4-5 человек каждые сто метров.

Ранее в США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

