СМИ: ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью дрона
Украинские войска предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью ударного беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Отмечается, что ВСУ попытались атаковать ЗАЭС утром 28 мая. Силами радиоэлектронной борьбы дрон посадили. БПЛА не долетел до станции 500 метров.
«Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», - заявил источник.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев использует Запорожскую АЭС для шантажа, передает «Радиоточка НСН».
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