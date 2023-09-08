СМИ: вертолеты Ка-52 стали кошмаром для ВСУ

Российские боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали «сущим кошмаром» для украинской армии, сообщает Hindustan Times.

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По данным издания, Ка-52 показывают свою эффективность, уничтожая бронетехнику и укрепления армии Украины на юге Донецка и в Красном Лимане. Также российские пилоты способны выполнять полеты на предельно малых высотах.

Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 десанта ВСУ в районе ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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