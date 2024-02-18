СМИ: в Полтавской области прогремел взрыв
18 февраля 202403:29
В Полтавской области на Украине прогремел взрыв, сообщает в Telegram украинский телеканал «Общественное».
Это произошло на фоне воздушной тревоги.
Ранее в Харьковской области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru