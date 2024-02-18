СМИ: в Полтавской области прогремел взрыв

В Полтавской области на Украине прогремел взрыв, сообщает в Telegram украинский телеканал «Общественное».

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львове

Это произошло на фоне воздушной тревоги.

Ранее в Харьковской области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

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