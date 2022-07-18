СМИ: в плен к военным РФ попал еще один гражданин Великобритании
Гражданин Великобритании Джон Хардинг, который в последние годы был парамедиком в рядах полка «Азов*», попал в плен к военным России, сообщает BBC.
Хардинг был схвачен в мае, когда военные Украины, совместно с которыми он сражался на мариупольском заводе «Азовсталь», были вынуждены сдаться.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что обеспокоено пленением британца.
Джон Хардинг участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2018 года. Он ездил туда, чтобы использовать свои навыки медика.
В июне Верховный суд ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.
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