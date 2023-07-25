СМИ: В Германии в конфиденциальном докладе раскритиковали ошибки украинской армии

Документ имеет пометку «только для служебного пользования». Авторы доклада считают, что главная проблема заключается в действиях офицерского состава. Из документа следует, что «некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части», при этом единого ведения боя не прослеживается.

Газета отмечает, что из-за этого увеличивается вероятность попадания по своим солдатам. Также указывается на отсутствие элементов ведения боя, которые позволяют в решающий момент установить огневое превосходство.

Ранее стало известно, что за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

